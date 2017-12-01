Вспышка геморрагической лихорадки в Удмуртии дошла до Урала

В Свердловской области зафиксировано несколько случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, также известной как «мышиной лихорадкой». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского министерства здравоохранения, по состоянию на вчерашний день было госпитализировано восемь человек. Все они живут в Красноуфимске. «Проводятся лабораторные исследования, у шестерых был подтвержден диагноз. Заболевшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сказал агентству представитель минздрава области Константин Шестаков.

По данным свердловских медиков, мышиную лихорадку красноуфимцы привезли из соседнего региона – Удмуртии. В республике действительно сильно обострилась ситуация по этому заболеванию. «Мы ожидали подъема заболеваемости, но не такого интенсивного. За аналогичный период прошлого года было всего 509 случаев, а за весь год – 800. В 2015-м – 1750 случаев. Фактически мы превысили годовой уровень заболеваемости», – цитирует начальника отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Веру Данилову «Российская газета». К счастью, заболевшим из Свердловской области вовремя поставили диагноз и назначили правильное лечение, хотя заболевание серьезное – оно сильнее всего, как и следует из названия, ударяет по почкам. Но жертв удмуртской вспышки мышиной лихорадки избежать не удалось.

Там же, в Удмуртии, по неподтвержденным пока данным, подхватил ГЛПС и 24-летний житель Пермского края, сотрудник «Газпром трансгаз Чайковский». Мужчину спасти не удалось, он скончался в реанимации. Примечательно, что он был не первым жителем Чайковского (город находится на самой границе Пермского края с Удмуртией), подхватившим опасное заболевание. Еще в октябре в городе было инфицировано двое сотрудников той же компании, спустя месяц – еще пятеро. Однако во всех случаях удалось вовремя диагностировать ГЛПС и вылечить людей. Сейчас в больнице Чайковского находятся шесть человек.

Напомним, основным переносчиком заразы являются мыши, откуда и народное название гемморагической лихорадки с почечным синдромом. Болезнь можно подхватить, например, при проведении уборки в помещении, если там есть мышиный помет. Поэтому ей чаще страдают садоводы, когда, например, наводят порядок на даче после зимы. Санврачи советуют проводить уборку помещений, где могли наследить мыши, только в респираторах и других средствах индивидуальной защиты, использовать белизну или другие сильнодействующие чистящие средства. Кроме того, вовремя принимать меры по дератизации. Мышиная лихорадка протекает остро, хотя инкубационный период может составлять до двух месяцев. Проявляется болезнь высокой температурой, ознобом, болью в горле, животе, пояснице, рвотой, кашлем, покраснением лица и белков глаз.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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