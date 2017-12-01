Резиденцию Куйвашева за 1,5 млн рублей украсят собакой в стиле стимпанк и шестеренками (ФОТО)

В администрации губернатора Евгения Куйвашева начали готовиться к новогодним праздникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте госзакупок появилась информация о двух аукционах – на новогоднее оформление резиденции (704 тысячи 245 рублей) и на оформление сцены и изготовление реквизита для новогодних представлений (869 тысяч 248 рублей).

Из конкурсной документации следует, что у главного входа в резиденцию будут стоять колонны из фанерных кубиков, украшенных шестеренками, а охранять их будет, как указано в задании, «собака в стиле стимпанк». Вообще шестеренки из пластика и фанеры, судя по эскизам, станут основным элементом новогоднего декора – их можно будет в больших количествах увидеть и на елке, и на стенах, и на сцене. В новогоднем представлении будут фигурировать «машина погоды», олень, юрта и сундук-корабль.

Все приготовления должны быть завершены к 20 декабря.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.12.17

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