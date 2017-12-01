В раздевалке школы на Эльмаше загорелись куртки учащихся, из здания эвакуировали 450 человек

В Екатеринбурге сегодня пришлось эвакуировать школу №46, расположенную на улице Ульяновской. По информации спасателей, в раздевалке учебного заведения сгорели куртки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в здании школы днем 1 декабря сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Персонал и ученики вынужденно покинули помещения. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, всего на улицу были выведены 450 человек.

«Информации о пострадавших не поступало. Специалисты МЧС выясняют обстоятельства инцидента. По информации пожарных дознавателей, произошло возгорание верхней одежды в школьной раздевалке, площадь составила 1 кв. м. До прибытия пожарных персонал школы с помощью огнетушителей справился с огнем. На место пожара выезжали 2 единицы техники, по прибытии пожарные провели обследование здания. Необходимости в применении пожарных сил не было», – говорят в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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