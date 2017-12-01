В ночь на понедельник Свердловскую область засыплет снегом

Синоптики предупредили о сильных снегопадах, которые обрушатся на Свердловскую область в конце выходных. Осадки ожидаются в ночь с 3 на 4 декабря. В понедельник на многих трассах могут образоваться заторы. Чтобы это предотвратить, дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.

По информации синоптиков, поступившей в управление автомобильных дорог Свердловской области, в ночь с 3 на 4 ноября на всей территории Свердловской области прогнозируется сильный снегопад. Ожидается, что на западе региона выпадет до 2 см снега, в центре – до 1 см, на востоке снежный покров может достичь 6 см. Непогода может затруднить движение и существенно ухудшить дорожные условия. В связи с этим автомобилистам рекомендуют по возможности исключить поездки на дальние расстояния во время снегопадов, а если непогода застанет в пути – сменить стиль вождения и соблюдать правила дорожного движения, в особенности не превышать скоростной режим.

Управление автодорог обратилось к подрядным организациям с требованием в случае снегопадов быстро устранить их последствия. Например, гололед по нормативам должен быть убран с дороги в срок от 4 до 6 часов с момента его обнаружения.

Добавим, что по данным свердловского Гидрометцентра, сами выходные будут достаточно теплыми – температура по области будет от -5 до 0 градусов, ночами -10…-12, и только в низинах до -20 градусов. Будет идти снег, местами – мокрый.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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