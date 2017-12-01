Соратник Навального Леонид Волков приговорен к 30 дням ареста

Команде Алексея Навального придется начинать президентскую кампанию без начальника федерального штаба – Леонида Волкова. Сегодня в Нижнем Новгороде он был приговорен к административному аресту на 30 суток за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил в своем твиттере сам Волков. «Ну около 4 суток я уже отсидел, так что осталось 26. То есть до 26 декабря где-то я сижу. Пропущу всё: и выдвижение кандидатов, и собрание инициативной группы. Давайте друзья, вы сами теперь», – написал Леонид.

Его единомышленники в Екатеринбурге призывают своих сторонников сплотиться. «Давайте все вместе докажем, что созданная Леонидом Волковым структура штабов работает в полную силу и без руководителя. Ждём всех на верификацию и поквартирный обход», – написал в соцсети его сторонник Виктор Бармин.

Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, служба информации

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