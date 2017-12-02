Напоминаем: центр Екатеринбурга перекроют из-за зимнего забега

Завтра в Екатеринбурге пройдет второй зимний полумарафон «Европа-Азия». Из-за мероприятия на три часа будет закрыто движение по центральным улицам города. Старт и финиш забега запланирован с площадки перед ДИВСом в районе станции метро «Динамо». Дистанция полумарафона будет пролегать по обеим сторонам набережной Городского пруда и частично по улицам 8 Марта и Бориса Ельцина.

С 11 до 14 часов будет закрыто движение на участке улицы 8 Марта от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина, а также участок улицы Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев. Проезд также будет невозможен по переулку Химиков и Набережной Рабочей молодежи, примыкающих к перекрываемым улицам. Общественный транспорт пустят в объезд.

Участники смогут пробежать одну из двух дистанций: классический полумарафон протяженностью 21 километр и укороченный вариант трассы длиной 7 километров. В районе старта перед зданием ДИВС будут развернуты две военно-полевые кухни, чтобы обеспечить бегунов, болельщиков и судей горячей кашей и чаем.

Екатеринбург, служба информации

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