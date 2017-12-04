В Екатеринбурге из-за пожара в сауне эвакуировали 11 человек

Этой ночью в Екатеринбурге загорелась сауна, которая находится в жилом доме. Спасатели эвакуировали 11 человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 23:25. Огнем оказалось повреждено 20 кв. метров в парильном помещении сауны.

Огонь тушили 4 машины и 16 человек, к 23:45 огонь удалось локализовать, к 01:17 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.12.17

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