Три жительницы УрФО с детьми попали из иракского лагеря экстремистов в турецкую тюрьму

Три женщины из городов УрФО оказались в списке россиянок с детьми, которых иракские силовики обнаружили в лагере Мосула, а затем поместили в женскую тюрьму Багдада.

Список женщин передала агентству РИА «Новости» член совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, которая входит в рабочую группу по поиску и возвращению российских женщин и детей, вывезенных мужьями на подконтрольную ИГ (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России) территорию.

В списке указаны:

Валерия Кокорина, 1999 г. р., Екатеринбург, двое детей;

Анастасия Трулева, 1982 г. р., Нижневартовск, трое детей – две девочки и мальчик;

Инесса Тиракова, 1991 г. р., Тюмень, пятеро детей – три девочки и два мальчика.

Как ранее сообщал «Новый День», правоохранительные органы Ирака задержали сотни женщин из России, подозреваемых в связях с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Арест произвели иракские силовики после того, как города Мосул и Таль-Афар, считавшиеся оплотами террористов, были освобождены от влияния боевиков, пишет DW.

Мосул, Багдад, Екатеринбург, служба информации

Мосул, Багдад, Екатеринбург. Другие новости 04.12.17

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