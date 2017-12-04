Екатеринбургские таможенники выявили валютных нарушений на 3 миллиарда рублей

Сотрудники Екатеринбургской таможни подвели предварительные итоги по валютным нарушениям. Сумма ущерба составила свыше 3 миллиардов рублей – это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, за 10 месяцев 2017 года таможенники провели 154 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства. По их материалам было возбуждено 242 дела об административных нарушениях. В денежном выражении ущерб был оценен на сумму свыше 3 миллиардов рублей.

В прошлом году этот показатель составил 1,4 миллиарда рублей. Однако тогда было меньше проверок – 79, и соответственно, меньше административных дел – 157.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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