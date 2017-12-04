Комитет заксо одобрил покупку отдельного помещения под облизбирком и Счетную палату

Комитет заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству сегодня одобрил покупку здания для размещения областного избиркома и Счетной палаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в программу управления госимуществом на 2018-2019 годы вносятся изменения, согласно которым на приобретение недвижимости по адресу: ул. Московская, 11, будет заложено 115 млн рублей. Сумма разделена пополам на два года. Завтра изменения должны быть одобрены на пленарном заседании заксо.

Напомним, ранее эти траты были одобрены согласительной комиссией по бюджету.

Сейчас избирательная комиссия области располагается в нескольких кабинетах на 10-м этаже дома правительства, а Счетная палата – в здании заксо. Ожидается, что после покупки здания бывшие кабинеты СП будут переданы депутатам Госдумы для работы в регионе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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