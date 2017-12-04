В свердловском заксобрании решили упразднить «семейные кормушки» (ДОКУМЕНТ)

В свердловском заксобрании ужесточили требования к кандидатам на должность помощников депутатов.

Как сообщил РИА «Новый День» коммунист Вячеслав Вегнер, теперь депутат, представляя в аппарат заксо кандидата для оформления своим помощником, должен дать расписку, что тот не является его родителем, ребенком, братом (сестрой), супругом(-ой), а также близким родственником супруга(-и). По словам депутата, сейчас случаи, когда депутат устраивает на работу в заксо своих родственников, достаточно распространены.

Будут ли депутаты расставаться с уже трудоустроенными родственниками, им предстоит решать самостоятельно – новшество будет распространяться только на новых помощников.

Екатеринбург, Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.12.17

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