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Понедельник, 4 декабря 2017, 15:15 мск

Екатеринбург

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Поселок Монетный остался без крови и мяса

Поселок Монетный остался без крови и мяса

Поселок Монетный оставили без мяса сотрудники Россельхознадзора и полиции.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, сотрудники ведомства совместно с полицейскими отправились в рейд в поселок Монетный проверить возможные нарушения правил убоя животных, хранения или реализации продуктов животноводства.

Была выявлена продажа мяса без сопроводительных документов, удостоверяющих ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. В результате продукцию сняли с реализации.

Монетный, служба информации РИА «Новый День

Монетный. Другие новости 04.12.17

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