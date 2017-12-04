Поселок Монетный остался без крови и мяса

Поселок Монетный оставили без мяса сотрудники Россельхознадзора и полиции.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, сотрудники ведомства совместно с полицейскими отправились в рейд в поселок Монетный проверить возможные нарушения правил убоя животных, хранения или реализации продуктов животноводства.

Была выявлена продажа мяса без сопроводительных документов, удостоверяющих ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. В результате продукцию сняли с реализации.

Монетный, служба информации РИА «Новый День

Монетный. Другие новости 04.12.17

Закон Яровой может сделать исключение для выделенных сетей крупных корпораций. / Облсуд назначил дату рассмотрения иска сурьмяной компании к властям Асбеста. / Иностранные сборные отказались от размещения в Екатеринбурге во время ЧМ-2018. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»