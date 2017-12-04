Кольцово побил исторический максимум по пассажиропотоку – благодаря Турции и китайцам

Аэропорт Кольцово побил исторический рекорд по пассажиропотоку. Сегодня в Екатеринбург прибыл пятимиллионный пассажир. До этого рекорд был поставлен в 1991 году, когда авиаузел обслужил 4,9 миллиона человек.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции исполнительный директор ПАО «Аэропорт Кольцово» Алексей Пискунов, к концу года прогнозируется принять 5,4 миллиона человек. На следующий год заявлена планка 5,7 миллиона.

«У нас пассажиропоток вырос на 25 процентов, это больше, чем в среднем по отрасли – 19 процентов. Объём перевозимых грузов и международный почтовый обмен тоже выросли существенно. Принимаем срочные инфраструктурные изменения, чтобы расширить пункт международной почты. Это в основном заказы из Пекина и Харбина», – отметил Пискунов.

По словам генерального директора АО УК «Аэропорты Регионов» Евгения Чудновского, основным фактором для всей России стало возвращение чартерных перевозок в Турцию. Только в Екатеринбурге это дало плюсом полмиллиона пассажиров. Также через Кольцово стали активно летать транзитные рейсы из Китая в столицы стран Европы. Программу перевозки из Пекина через Екатеринбург осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии». И именно за транзитными программами – будущее Кольцово, считает руководство екатеринбургского аэропорта.

«Залог и драйвер нашего роста – это транзит и трансфер. Сегодня «Уральские авиалинии» каждый день почти из Китая делает рейсы через Кольцово в европейские столицы. Там 80 процентов граждане КНР на рейсе, но и у свердловчан есть возможность улететь практически по всей Европе», – заявил Пискунов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 04.12.17

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