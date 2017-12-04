Бывший екатеринбургский епископ Викентий получил одну из высших наград РПЦ

Бывший архиерей Екатеринбургской епархии Викентий, ныне – митрополит Ташкентский, удостоен одной из высших наград РПЦ – права ношения второй панагии.

Об этом сообщил РИА «Новый День» друг митрополита, екатеринбургский общественник Илья Будкевич. Награждение состоялось в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Добавим, что правом ношения второй панагии обладают Святейший Патриарх Московский и всея Руси, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины и Высокопреосвященнейший Митрополит Токийский и всей Японии. Архиереи, удостоенные этой награды, сохраняют право ношения второй панагии только в пределах своих епархий.

Напомним, архиепископ Викентий провел на Урале 12 лет, а в Среднюю Азию был переведен в 2011 году. В годы служения в Екатеринбурге одной из главных его задач была закладка новых церквей. Он как-то говорил СМИ, что хочет довести их число до нескольких сотен в одном только Екатеринбурге. Образно эту стратегию можно назвать, как строительство «храмов шаговой доступности». Также владыка Викентий был активным сторонником строительства храма святой Екатерины. В те годы оно планировалось на площади Труда, на месте фонтана «Каменный цветок», что встретило сопротивление общественности.

Москва, Ташкент, Екатеринбург, служба информации

Москва, Ташкент, Екатеринбург. Другие новости 04.12.17

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