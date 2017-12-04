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Понедельник, 4 декабря 2017, 15:15 мск

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Три жителя Верхнего Тагила получили уголовное наказание за оскорбление гаишников

Три жителя Верхнего Тагила получили уголовное наказание за оскорбление гаишников

Три жителя Верхнего Тагила приговорены к исправительным работам за публичное оскорбление полицейских. Семейная пара и их друг устроили пьяные «покатушки» на автомобиле по городу и обматерили инспекторов ГИБДД, которые их остановили.

Инцидент произошел 5 августа этого года. Обвиняемыми по уголовному делу стали супруги, 41-летний мужчина и 29-летняя женщина, а также их 28-летний знакомый. Все трое полностью признали свою вину, как во время следствия, так и в суде. Как указали в следственном управлении СКР по Свердловской области, злоумышленники оскорбили представителей власти осознанно и из чувства мести.

Мировой судья назначил женщине и одному из мужчин уголовное наказание в виде 240 часов обязательных работ. Третий подсудимый получил 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно в доход государства, сообщили в пресс-службе СКР.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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