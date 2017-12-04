В Тюмени задержали двух молодчиков из Екатеринбурга, похитивших у бизнесмена 5 млн рублей

В Тюмени полицейские задержали двух подозреваемых в совершении вооруженного разбойного нападения, совершенного в сентябре этого года возле банка на улице Мориса Тореза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тогда несколько злоумышленников в масках подкараулили бизнесмена, вышедшего из здания кредитного учреждения, и напали на него в тот момент, когда он сел в автомобиль. Налетчики прокололи колеса и под угрозой пистолета отняли у коммерсанта сумку, в которой было около 5 млн рублей, сообщили сегодня в пресс-службе тюменского регионального полицейского главка.

Вскоре полицейские обнаружили у одного из жилых домов города машину, на которой скрылись злоумышленники. В салоне машины были найдены брошенный нож, рации, а также маска с вырезами для глаз и рта. Далее сыщики обнаружили рядом с жилым домом пакет с оружием, перчатками и одеждой. В итоге полицейские вышли на самих грабителей, которыми оказались пятеро жителей Екатеринбурга. Один из них разработал схему ограбления, а остальные привели ее в исполнение. Организатор в момент совершения преступления находился в Екатеринбурге.

На данный момент задержали двих преступников, еще трое оставшихся на свободе подозреваемых объявлены в розыск.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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