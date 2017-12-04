Рядом с «семейной лесопилкой» командующего ВКС Суровикина и заместителя президента РЖД Мишарина вспыхнул пожар

В поселке Восточном на Урале, где находится совместное предприятие двух влиятельных российских семей, вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. В победном релизе сотрудники ведомства рассказали, что в Камышловском муниципальном районе около 11 часов произошло возгорание жилого дома. Об этом сообщили в пожарную часть исправительной колонии ИК-52 (п. Восточный) ГУФСИН России по Свердловской области, и пожар был локализован. Огню не дали перекинуться на соседние жилые строения.

Жертв и пострадавших нет. Отметим, что предприятие, условно именуемое «Аргус»(оно состоит из нескольких юридических лиц с разными названиями), принадлежит жене командующего ВКС Сергея Суровикина и дочери экс-губернатора Свердловской области и нынешнего заместителя президента РЖД Александра Мишарина.

Восточный, служба новостей РИА «Новый День»

Восточный. Другие новости 04.12.17

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