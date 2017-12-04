На Среднем Урале вынесли приговор адвокату и коммерсанту, которые вывели в зарубежные банки свыше 1,5 млрд рублей

На Среднем Урале вынесли приговор адвокату и директору частной компании, которые совершали валютные операции в особо крупном размере. Деньги осужденные переводили в зарубежные банки преступными схемами.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Алексей Шмаков, сообщники занимались незаконными банковскими операциями в течение 2013 года. Они переводили деньги со счетов нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков – в Латвию и Китай. «Всего они перевели более 1,5 миллиардов рублей. За осуществление операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 0,65% от суммы каждой проведённой операции. В действительности же, никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, указанные фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз)», – уточняют в СКР.

Преступления были выявлены сотрудниками регионального СК России на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Свердловской области. Приговором суда 43-летнему адвокату назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, 34-летней подсудимой (директору частной фирмы) – в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы колонии общего режима. Оба подсудимых были взяты под стражу в зале суда.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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