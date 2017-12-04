США возобновят выдачу виз в генконсульстве Екатеринбурга с 11 декабря

Генеральные консульства США в российских регионах с 11 декабря возобновят выдачу виз россиянам. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» посол США в России Джон Хантсман.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за визами можно будет обращаться в генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и во Владивостоке. В сообщении на сайте посольства США в России подчеркивается, что выдача виз в консульствах будет проводиться лишь в ограниченном объеме.

«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг», – говорится в сообщении.

США прекратили выдачу неиммиграционных виз в консульствах в РФ в августе этого года, заявив, что произошло это из-за сокращения численности дипмиссии по требованию российских властей.

С начала сентября получить американскую визу в России можно лишь в посольстве в Москве, что привело к резкому увеличению сроков оформления.



Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»



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