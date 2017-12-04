российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 декабря 2017, 18:04 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

США возобновят выдачу виз в генконсульстве Екатеринбурга с 11 декабря

США возобновят выдачу виз в генконсульстве Екатеринбурга с 11 декабря

Генеральные консульства США в российских регионах с 11 декабря возобновят выдачу виз россиянам. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» посол США в России Джон Хантсман.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за визами можно будет обращаться в генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и во Владивостоке. В сообщении на сайте посольства США в России подчеркивается, что выдача виз в консульствах будет проводиться лишь в ограниченном объеме.

«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг», – говорится в сообщении.

США прекратили выдачу неиммиграционных виз в консульствах в РФ в августе этого года, заявив, что произошло это из-за сокращения численности дипмиссии по требованию российских властей.
С начала сентября получить американскую визу в России можно лишь в посольстве в Москве, что привело к резкому увеличению сроков оформления.


Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»


Москва, Екатеринбург. Другие новости 04.12.17

«Службы безопасности нам дали добро», – будет ли Екатеринбург фестивалить во время ЧМ. / Уральская стюардесса вошла в тройку самых красивых бортпроводниц мира (ФОТО). / На Среднем Урале вынесли приговор адвокату и коммерсанту, которые вывели в зарубежные банки свыше 1,5 млрд рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Гостиницу, за которую просил вице-губернатор Орлов, все-таки снесли (ВИДЕО)

Дети нотариусов просочились в списки кандидатов на должность. В Минюсте не видят конфликта интересов

«Службы безопасности нам дали добро», – будет ли Екатеринбург фестивалить во время ЧМ

Уральская стюардесса вошла в тройку самых красивых бортпроводниц мира (ФОТО)

Все новости