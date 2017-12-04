Дети нотариусов просочились в списки кандидатов на должность. В Минюсте не видят конфликта интересов

В Екатеринбурге в списках кандидатов на прохождение стажировки на должность нотариуса обнаружились дети руководителей стажировки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27 декабря состоится экзамен для лиц, претендующих на стажировку на должность нотариуса. Руководителями стажировки для ряда кандидатов неожиданно оказались собственные родители, уже занимающие этот пост.

Речь идет о нескольких молодых людях. Например, об Окунице Юлии Витальевне – дочери серовского нотариуса Виталия Окуницы. Далее идет Елена Пискунова – дочь екатеринбургского нотариуса Виктории Пискуновой. Так совпало, что и Пискунова-старшая, и Окуница-старший являются нотариусами, которые будут руководить процессом стажировки, что вызывает ряд вопросов.

Между тем в Управлении министерства юстиции по Свердловской области не видят в этом повода для беспокойства. «Здесь нет никакого конфликта интересов. Нотариат – это не госслужба», – заявила Елена Уманская, начальник отдела по вопросам адвокатуры и нотариата.

Между тем инсайдеры склонны считать, что именно дети указанных нотариусов в будущем займут весьма привлекательные для юристов места. К слову, вакансии нотариусов появляются не так и редко, как принято считать, – 21 декабря пройдет конкурс на замещение должности нотариуса в Новоуральске – как правило, прежде чем попасть в Екатеринбург, неофитам предстоит работа в малых городах Свердловской области.

Екатеринбург, Максим Бородин

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