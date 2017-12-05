В пожаре под Сысертью погибли трое детей и их отец, возбуждено уголовное дело

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре четырех человек, в том числе троих детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в селе Новоипатово Сысертского района, где ранним утром 5 декабря случился пожар в частном деревянном доме по улице Новой, в котором жила семья из шести человек. Когда сотрудники МЧС разбирали завалы, то обнаружили тела 33-летнего мужчины и троих его детей – двух мальчиков 2004 и 2016 годов рождения, а также девочки 2002 года рождения. При этом из огня удалось спасти двух женщин – 32 и 56 лет. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

По информации прокуратуры, семья была благополучной. Пожар, вероятно, мог вспыхнуть из-за короткого замыкания в электрическом счетчике. «По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. Точные причины их смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз, назначенных в рамках расследования уголовного дела», – добавляют в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение по неосторожности смерти двум и более лицам». На место происшествия выехала усиленная областная следственная группа, в которую вошли следователи по особо важным делам и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы, которые могут иметь доказательственное значение, допрашиваются свидетели.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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