В Екатеринбурге до апреля будут эвакуировать машины, припаркованные вдоль проезжей части 179 улиц

Администрация Екатеринбурга предупреждает автомобилистов об эвакуации машин с проезжей части, если они будут мешать уборке снега. Под ограничение попали 179 улиц.

Ограничения на парковку на дорогах Екатеринбурга продлятся до 15 апреля. В ближайшее время на дорогах должны появиться знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. «В случае если требования не будут выполнены и машины будут мешать спецтехнике проводить уборку, то такой транспорт будет вывозиться на штрафстоянки с помощью эвакуаторов при участии сотрудников ГИБДД», – отметили в пресс-службе горадминистрации. В мэрии считают, что эвакуаторы на водителей действуют лучше, чем просто установка знаков, дорожные знаки зачастую просто игнорируются.

В списке на временный запрет парковки – улицы всех районов города; с полным перечнем, актуальным на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь. В администрации предупреждают: этот список может быть расширен.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

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