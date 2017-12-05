Трех топ-менеджеров АО «ФПК» суд отправил в колонию и оштрафовал на 13 миллионов рублей

Верх-Исетский районный суд вынес приговор двум замам начальника уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» и начальнику вагонного депо.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, Верх-Исетским районным судом и апелляционным определением Свердловского областного суда осуждены двое заместителей начальника Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК»), а также начальник пассажирского вагонного депо «Свердловск», обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» и ст. 204 «Коммерческий подкуп» УК РФ. Было установлено, что топ-менеджеры получили крупную сумму денег (4,3 млн рублей) от представителя ООО «Биотехтранс» за фиктивную приемку работ по модернизации котлов отопления пассажирских вагонов по договору подряда. Фактически же выполнение работ обвиняемые организовали силами и средствами АО «ФПК».

Суд согласился с доводами обвинения и признал подсудимых виновными в совершении данных преступлений, назначив им наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 6 мес. с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Всем осужденным в качестве дополнительного наказания назначен штраф в виде суммы коммерческого подкупа в размере 4,3 миллиона рублей каждому.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

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