Свердловская область передаст Федерации два здания в Екатеринбурге для нужд МВД

Депутаты заксобрания передали в собственность Российской Федерации два здания в Екатеринбурге и землю под ними.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», речь идёт о зданиях по адресам: ул. Фрунзе, 73а, и ул. Крестинского, 61. Сейчас здания принадлежат региону и находятся в безвозмездном пользовании у областного ГУ МВД. Их передача в собственность РФ осуществляется в соответствии с федеральным законом «О полиции».

Стоимость зданий – 214,4 млн рублей. Предполагается, что на улицу Крестинского переедут те подразделения ГУ МВД, которые сейчас находятся на Крылова, 2.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

Гордума Екатеринбурга проигнорировала требование прокуратуры отчислить Смирнова и Гаранина. / Депутаты одобрили выделение 2 млрд рублей на строительство конгресс-центра. / По принятии бюджета Куйвашев и депутаты засыпали друг друга комплиментами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»