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Вторник, 5 декабря 2017, 13:18 мск

Екатеринбург

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Свердловская область передаст Федерации два здания в Екатеринбурге для нужд МВД

Свердловская область передаст Федерации два здания в Екатеринбурге для нужд МВД
Крестинского, 61. Фото Google.Maps

Депутаты заксобрания передали в собственность Российской Федерации два здания в Екатеринбурге и землю под ними.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», речь идёт о зданиях по адресам: ул. Фрунзе, 73а, и ул. Крестинского, 61. Сейчас здания принадлежат региону и находятся в безвозмездном пользовании у областного ГУ МВД. Их передача в собственность РФ осуществляется в соответствии с федеральным законом «О полиции».

Стоимость зданий – 214,4 млн рублей. Предполагается, что на улицу Крестинского переедут те подразделения ГУ МВД, которые сейчас находятся на Крылова, 2.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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