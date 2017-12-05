Прокуратура запросила для главы Камышлова, обвиняемого в растрате более 18 млн рублей, 7 лет колонии

Сегодня на процессе по делу бывшего главы Камышлова Михаила Чухарева, обвиняемого в растрате 18,3 млн бюджетных рублей при переселении граждан из аварийного жилья, состоялись прения сторон. Гособвинение запросило для экс-градоначальника 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и 18 млн рублей штрафа в счет возмещения ущерба. Об этом РИА «Новый День» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

По версии следствия, находясь в должности, Чухарев с декабря 2013 по апрель 2014 года принял и согласовал оплату фактически невыполненных работ по муниципальному контракту. Речь шла о строительстве двух жилых домов по улице Строителей в Камышлове, предназначенных для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Для финансирования были выделены деньги из областного и муниципального бюджетов. При этом новостройки так и не были сданы. А вот деньги оказались потрачены полностью.

«В действительности же в двух домах на 18 и 32 квартиры не было ни внутренних сетей (электричества, водопровода, канализации), ни внутренней отделки, тогда как строительство этих важных для местного населения жилых домов должно было быть завершено, что называется, «под ключ» с чистовой отделкой. В общей сложности сумма «недоделок» составила 18,3 миллионов рублей», – сообщали ранее в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ходе следствия, в целях исключения влияния чиновника на ход расследования следователь СКР обратился в суд с ходатайством об отстранении главы муниципалитета от должности. Суд данное ходатайство удовлетворил. При этом на имущество градоначальника (нежилое здание и доля в уставном капитале организаций) наложен арест. Сейчас главой Камышлова является Алексей Половников.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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