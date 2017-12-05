Руководителя районного отдела приставов в Екатеринбурге отправили на 7 лет в колонию за взятку в 1 млн рублей

Чкаловский районный суд Екатеринбурга сегодня вынес приговор высокопоставленному судебному приставу за взятку в размере 1 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых оказалась руководитель Октябрьского районного отдела судебных приставов Ирина Грищенко. Она признана виновной по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя». По информации пресс-службы областной прокуратуры, приставы занимались взысканием с местной жительницы свыше 20 млн рублей. Чтобы прекратить исполнительное производство, женщина предложила Грищенко взятку в размере 1 млн рублей, после чего обратилась в ФСБ.

«Грищенко дала указание подчиненному сотруднику согласовать с должником сумму взятки, получить деньги и передать их ей. После получения денежных средств она намеревалась способствовать вынесению постановления об окончании исполнительного производства», – уточняют в ведомстве. При получении взятки Грищенко была задержана, после чего ее временно отстранили от должности.

Суд назначил Ирине Грищенко наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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