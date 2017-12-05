Скандал: администрация Екатеринбурга решила дважды получить деньги с покупателей муниципальной земли (ВИДЕО)

В Екатеринбурге разгорается скандал вокруг муниципальной земли, проданной под индивидуальную застройку. Мэрия пытается отменить три десятка сделок. Если суды встанут на сторону чиновников, владельцы участков задним числом окажутся должны за аренду земли сотни тысяч рублей.

Земельный скандал в Екатеринбурге

1 декабря сотрудники земельного комитета администрации Екатеринбурга провели пресс-тур по спорным участкам. Они показали журналистам «карточные домики» – временные постройки, которые, по мнению чиновников, владельцы выдают за капитальные дома, чтобы обмануть закон. Речь идет о городском аукционе земли под индивидуальное жилищное строительство. Регулярно МУГИСО выставляет на аукцион участки, Участники берут его в аренду и начинают строить дом. Оформить землю на себя можно только после возведения жилья «под ключ» по льготной цене в полтора процента от кадастровой стоимости. Если строить быстро, получается выгодно. Так, семья екатеринбуженки Ольги в октябре 2016 года арендовала участок в поселке Горный Щит. К маю 2017 года закончили дом, выплатив около полумиллиона аренды и всего 8 тысяч рублей за саму землю. Но тут случился сюрприз.

«Пришло по почте решение суда, что наша земля теперь не наша, и мы задним числом должны администрации арендную плату с мая и по сегодняшний день, 60 тысяч рублей в месяц. И еще нужно заплатить полную кадастровую стоимость за участок, еще 500 тысяч. Доказательства чиновники представили такие – в мае чиновники зашли на нашу территорию, сделали несколько фотографий дома снаружи, и этого хватило, чтобы суд признал постройку нежилой. Они даже внутрь не заходили», – рассказала корреспонденту агентства Ольга.

Сотрудники земельного комитета на днях попытались прояснить свою позицию, устроив пресс-тур по спорным участкам.

«Земельный комитет обратил внимание на то, что после заключения договора аренды выкуп участков происходит в очень короткие сроки, 2-3 месяца. Муниципальный земельный контроль выехал на места и обнаружил, что на некоторых участках домов нет вовсе, на других есть лишь временные постройки», – пояснила журналистам специалист отдела подготовки земельного комитета администрации Екатеринбурга Наталья Турыгина.

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля Дмитрий Юрин показал участникам тура дома без фундамента, с кривой фанерной обшивкой и объяснил, что основными признаками нежилого недостроя для инспекторов является отсутствие у дома крепкой связи с землей и основных коммуникаций.

Пресс-тур вызвал бурную реакцию у некоторых владельцев «времянок». Антон Вишневский, обладатель участка на Изоплите, показал корреспондентам РИА «Новый День» свой «карточный домик», в котором семья живет с весны. Дом тоже признали недостроем, хотя здание стоит на фундаменте из блоков и сплошной бетонной заливки. Два метра над фундаментом выложены также блоком, над ними – каркасная конструкция. В небольшом двухэтажном коттедже есть вода от скважины, свет, установлен нагреватель, обустроена канализация, отопление. Тем не менее, чиновники сочли, что постройка временная, и Вишневский, получив землю, легко дом разберет.

Домовладелец с методами специалистов земельного комитета не согласен: «Интересных претензий было много. Они заявили: вот нет крыльца у него, нет козырька над крыльцом и нет отсыпанной тропинки к дому по участку. Значит, строительство не завершено. Побывали в доме, сказали: ага, так у вас нет перил на лестнице на второй этаж. Точно – недострой. Кто дал право чиновникам выносить экспертные суждения о состоянии дома? Это должна делать специальная комиссия. В итоге в суде земельный комитет признался, что никаких прав у них нету, это была их инициатива. То есть так же любой прохожий мог на меня в суд подать».

Вишневский затеял судебную тяжбу за свой участок. Ему есть что терять. Он вложил в аренду участка и стройку полтора миллиона рублей, большую часть суммы занял у родственников. Если суд будет проигран, все вложения пропадут и семья останется должна городской казне еще миллион. От участка придется отказаться – на продолжение стройки денег нет. Независимая экспертиза признала дом капитальным, но суд отчет не удовлетворил, и сейчас участники процесса ждут результатов второй экспертизы, заказанной чиновниками.

Юрист Евгений Осинцев, отстоявший сегодня уже во второй инстанции права клиента на участок по схожему делу, пояснил РИА «Новый День», что земельный комитет администрации Екатеринбурга, желая получить с собственников арендную плату по второму кругу, пользуется правовой неграмотностью оппонентов: «У этих специалистов, которые выезжают на место, нет даже документов о строительном образовании, поэтому все их акты в суде несерьезны. Но пока ответчик громко об этом не заявит, суд будет считать, что все нормально. Существует постановление от 2007 года о процедуре признания дома аварийным межведомственной комиссией, есть другие документы, описывающие признаки и отличия капитального жилого дома. И самое главное – есть срок давности по таким делам – год».

Екатеринбург, Антон Гуськов, Семен Саливанчук

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