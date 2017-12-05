Свердловские власти разрешили массовый отстрел волков – хищники всерьез стали угрожать жителям

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области выпустил уже третий с окончания лета приказ, разрешающий массовый отстрел волков. В документах говорится, что в регионе существенно выросла численность «санитаров леса», хищники стали представлять собой серьезную опасность для обитателей отдаленных населенных пунктов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что свердловские власти объявили войну диким зверям, свидетельствуют три опубликованных приказа о неограниченном отстреле волков.

Первый документ о регулировании численности животных появился 14 сентября и касался только охотничьего заказника областного значения «Слободо-Туринский». Потом аналогичный приказ вышел 10 ноября. Из него следовало, что без ограничений охотиться на волков можно в охотничьих угодьях Пелыма, Карпинска, Горноуральского городского округа, Нижнего Тагила, Байкалово, Слободо-Туринского и Нижнесергинского МО, городского округа Первоуральск, Сысертского, Шалинского и Ивдельского ГО, а также в окрестностях Ревды.

Последний приказ департамента датирован 4 декабря. Как и прежде, в нем говорится о том, что неограниченный отстрел волков связан с «угрозой нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания», а также превышением «максимальной численности охотничьих ресурсов». Тут же названы новые территории, где разрешен массовый отстрел диких животных: Артемовский, Арти, Ачит, Верхняя Салда, Верхний Тагил, Гари, Кировград, Краснотурьинск, Красноуральск, Кушва, Нижняя Тура, Полевской, Североуральск, Серов, Сосьва, Таборы, Тавда и Тугулым. Отстреливать волков можно будет до 30 апреля 2018 года.

Охотоведы пояснили сегодня РИА «Новый День», что отдельные особи уже не стесняются вплотную подходить к человеческому жилью. Немалый вред расплодившиеся хищники наносят и животному миру дикой природы. Они нападают на детенышей косули, кабана или молодых лосят, что ставит под угрозу увеличение поголовья этих видов животных.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

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