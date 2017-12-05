В Нижнем Тагиле бывший зэк с товарищами похитил авто вместе с его владельцем

Житель Нижнего Тагила лишился денег, телефона и машины после того, как разместил объявление о продаже последней. Трое парней, представившись покупателями, скрутили владельца автомобиля, увезли в другой район и потребовали на следующий день дать им денег.

Дерзкое преступление было совершено накануне. Житель Нижнего Тагила дал объявление в соцсети, что продает свой ВАЗ-2107. С ним связался мужчина, предложивший встретиться в пять часов вечера около торгового центра, чтобы осмотреть машину. На встречу с владельцем ВАЗа приехали трое – и сразу заявили: «Теперь машина наша!», после чего запихнули продавца на заднее сиденье легковушки, обшарили его карманы, нашли ключи от замка зажигания и мобильный телефон. «Семерка», за рулем которой был один из грабителей, уехала в другой район города, где 20-летнего парня выкинули из машины, велев привезти на следующий день документы на похищенный мобильник и деньги – 5 тысяч рублей. Парню пригрозили расправой, если он пойдет в полицию.

Тем не менее, тагильчанина угрозы не остановили. Грабителей нашли довольно быстро, как и саму машину, которая оказалась весьма примечательной. 24-летний местный житель, который недавно освободился, отсидев за побои и разбой, припарковал красный ВАЗ с черным капотом и черной крышей в своем дворе. В квартире зэка нашли похищенный телефон. А после полицейские задержали и сообщников – ранее не судимых мужчин 19 и 29 лет.

«По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации, возбуждено уголовное дело («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительном сговору»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Все задержанные дали признательные показания в совершенном преступлении. Ранее судимый подозреваемый в настоящее время арестован, двое других – находятся под подпиской о невыезде. Похищенное транспортное средство и телефон возвращены законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 05.12.17

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