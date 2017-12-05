Россельхознадзор запретил импорт свинины из Бразилии

Управление Россельхознадзора по Свердловской области сделало заявление о временном запрете импорта бразильской свинины из-за обнаруженных в мясе запрещенных веществ.

В ведомстве сообщили, что при проведении лабораторного контроля в мясе были обнаружены опасные вещества. В связи с чем было принято решение приостановить поставки в Российскую Федерацию продукции из Бразилии. Речь идет о продукции компании Seara Alimentos LTDA. В произведенной ей свинине обнаружили вещество рактопамин. При попадании в организм оно может вызывать тахикардию, мышечные спазмы и повышение артериального давления.

Вместе с тем в Россельхознадзоре подчеркивают, что торговые ограничения носят временный характер.

Екатеринбург, служба новостей

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

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