российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 декабря 2017, 16:19 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Россельхознадзор запретил импорт свинины из Бразилии

Россельхознадзор запретил импорт свинины из Бразилии

Управление Россельхознадзора по Свердловской области сделало заявление о временном запрете импорта бразильской свинины из-за обнаруженных в мясе запрещенных веществ.

В ведомстве сообщили, что при проведении лабораторного контроля в мясе были обнаружены опасные вещества. В связи с чем было принято решение приостановить поставки в Российскую Федерацию продукции из Бразилии. Речь идет о продукции компании Seara Alimentos LTDA. В произведенной ей свинине обнаружили вещество рактопамин. При попадании в организм оно может вызывать тахикардию, мышечные спазмы и повышение артериального давления.

Вместе с тем в Россельхознадзоре подчеркивают, что торговые ограничения носят временный характер.

Екатеринбург, служба новостей

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

В Уральском аутлете могут открыть бутики Trussardi, Timberland и Tom Tailor. / Перед выборами-2018 «Единую Россию» поделят между городом и областью. / Гостиницам и общепиту Екатеринбурга придется выучить испанский язык к ЧМ-2018. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

В Екатеринбурге после долгого перерыва возобновлен судебный процесс по делу экс-министра Сидоренко

Свердловская область просит у Госдумы денег на жилье для сирот

В Уральском аутлете могут открыть бутики Trussardi, Timberland и Tom Tailor

Перед выборами-2018 «Единую Россию» поделят между городом и областью

Все новости