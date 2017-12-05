Свердловская область просит у Госдумы денег на жилье для сирот

Свердловское заксо приняло обращение к Госдуме, в котором просит оказать содействие в увеличении субсидии из федерального бюджета на предоставление жилья детям-сиротам.

Как сообщили в пресс-службе заксо, в настоящее время в квартирах нуждаются 4809 детей-сирот. Денег, запланированных на эти цели в 2017 и 2018 годах, недостаточно. Дополнительная потребность составляет более 6,9 млрд рублей, в том числе для исполнения решений судов – 2,7 млрд рублей.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков заявил, что Российская Федерация не в полном объеме выполняет свои обязательства перед регионом.

«Этот вопрос обсуждался на заседаниях двух комитетов Законодательного собрания Свердловской области. В завершение обсуждения мы приняли решение обратиться с вопросом по увеличению субсидии на предоставление жилья детям-сиротам в Государственную думу Российской Федерации», – рассказал Терешков.

Добавим, что на одном из заседаний комитетов депутат от ЛДПР Михаил Зубарев усомнился в целесообразности обращения именно в Госдуму, так как федеральный парламент уже принял бюджет государства на 2018 год. «Может быть, было бы целесообразнее обратиться к председателю правительства Дмитрию Медведеву?» – предложил он. На что Терешков ответил, что обращаться к Медведеву – прерогатива губернатора Евгения Куйвашева, а депутаты заксо могут обратиться только к своим коллегам из думы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

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