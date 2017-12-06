Свердловчане поддержали хэштег #NoRussiaNoGames

Жители Свердловской области поддержали российских спортсменов, которым МОК запретил выступать под флагом РФ на Олимпиаде в Южной Корее. Хэштег #NoRussiaNoGames, который за минувшую ночь выбился в лидеры по публикациям в соцсетях после оглашения решения Международного олимпийского комитета, стал популярен и на Урале. Так, воспитанники ДЮСШ Камышловского района, выпускником которой является российский лыжник Евгений Белов, поддерживают акцию. Фотографию юных спортсменов опубликовали в группе школы во «ВКонтакте».

Поддерживают акцию и в Первоуральске – активисты организации «Первоуральск – город чемпионов» в это воскресенье устраивают фестиваль зимних видов спорта на горе Пильной. Его они также решили провести под слоганом #NoRussiaNoGames. «Такое решение было принято организаторам вчера, после объявления МОК решения об отстранении России от Олимпийских игр – 2018», – пояснили в ПГЧ.

Екатеринбург, служба информации

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