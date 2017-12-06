В Полевском пришлось переносить ЛЭП в новое место из-за построенных рядом домов для льготников

В микрорайоне Далеки Полевского пришлось демонтировать старую воздушную линию электропередачи и строить новую ЛЭП по соседству. Для льготников ошибочно выделили землю под строительство в охранной зоне ЛЭП, где строить дома опасно, но многие об этом не знали и уже справили новоселье. Специалисты «Облкоммунэнерго» решили перенести воздушную линию на новое место – а фактически построить заново.

«Земельные участки для льготников были ошибочно выделены прежней администрацией Полевского в охранной зоне ЛЭП. По закону мы должны были демонтировать все объекты в этой зоне, однако многие жители уже построили там дома. Нам удалось договориться с городскими властями о переносе линии и компенсации этих затрат. Новая высоковольтная ЛЭП-6кВ уже построена. Теперь осталось ее подключить, и демонтировать старые опоры. Для этого приходится отключать напряжение, мы просим граждан проявить терпение», – рассказал начальник Полевского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Рогожкин.

Вся информация о плановых отключениях, как и положено, размещается на сайте администрации городского округа и поступает гарантирующему поставщику электроэнергии в Полевском, который обязан уведомить об этом население.

Как пояснили в «Облкоммунэнерго», по закону потребителям могут отключать свет более чем на 24 часа. Но в Далеках свет отключается максимум на 6,5 часов – плановые ограничения происходят с 9:30 до 16:00. В зону отключения попадают улицы 22 Партсъезда, Майская, Партизанская. Работы на линии планируется завершить до 8 декабря.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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