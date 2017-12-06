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Среда, 6 декабря 2017, 09:25 мск

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Директоров ивдельских школ накажут за насекомых в столовых

Директоров ивдельских школ накажут за насекомых в столовых

Сразу в трех муниципальных школах Ивделя найдены многочисленные признаки антисанитарии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, сотрудники ведомства вместе с санитарными врачами проверили пищеблоки школ №№ 1, 2 и 7. Выяснилось, что в помещениях грязно, бегают насекомые, не соблюдается температурный режим для хранения продуктов, персонал не соблюдает правила личной гигиены. Горячее питание для всех трех школ в рамках муниципального контракта готовит один и тот же ИП. Прокуратура потребовала от начальника городского управления образования устранить нарушения и привлечь директоров к дисциплинарной ответственности.

В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санэпидтребований к организации питания населения». Санкция по ней может выражаться в виде штрафа до 50 тысяч рублей или приостановлении деятельности до 90 суток.

Ивдель, служба информации

Ивдель. Другие новости 06.12.17

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