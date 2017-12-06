На горнолыжных курортах Свердловской области усилена мобильная связь

Уральские лыжники и сноубордисты стали в пять раз чаще пользоваться мобильным интернетом. Такой вывод сделали связисты «Мегафона», проанализировав объёмы трафика на базовых станциях вблизи горнолыжных курортов Среднего Урала.

Самыми активными в интернете за последний месяц стали посетители Уктуса и Пильной. Объема данных, которые за час скачивают в каждом из этих районов, хватит на ведение 40 тысяч прямых эфиров в социальных сетях. В мобильной активности их догоняют гости Лиственной и Волчихи.

Как сообщили в пресс-службе мобильного оператора, инженеры провели сезонную подготовку базовых станций на горнолыжных курортах. Уверенный сигнал покрывает Ежовую, Долгую, Белую, Теплую. К склонам Уктуса, Волчихи, Пильной и Лиственной, где наблюдается повышенный рост трафика, связисты дополнительно завезли быстрый интернет и усилили 4G.

«Высокую скорость не только на горнолыжных трассах, но и в интернете особенно ценят гости Пильной в Первоуральске. У них четырехкратное увеличение трафика в LTE. В целом, этот сезон на Среднем Урале обещает стать рекордным по количеству данных, отправленных в интернет. Полноценные фотоотчеты, видео и прямые эфиры потеснят одиночные снимки. А наша сеть доставит эмоции прямо с места событий», – отмечает технический директор «Мегафона» на Урале Антон Щербаков.

К слову, челябинские курорты «Абзаково» и «Банное» тоже пользуются популярностью у свердловчан. Как заверили в компании, на этих горнолыжных склонах также ловится уверенный сигнал «Мегафона».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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