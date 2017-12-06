Проект «Крымнаш» ликвидируют – прибыль оказалась неожиданно низкой

В Симферополе ликвидируют туристическую компанию с ультрапатриотическим названием «Крымнаш».

Как выяснилось, компания была основана в Крыму в 20 мая 2015 года и специализировалась на услугах для туристов. Судя по всему, яркое название было выбрано с целью привлечения клиентов. Однако, согласно данным Росстата, для успешного ведения бизнеса этого оказалось мало. В первый же год работы, согласно данным Росстата, предприятие оказалось убыточным. В результате директору компании – некоему Олегу Седикову пришлось взяться за ликвидацию ООО «Крымнаш» из-за убытков.

Отметим, что пропагандистский мем «Крымнаш» родился после присоединения полуострова к Российской Федерации в марте 2014го года.

Симферополь – Екатеринбург, Максим Бородин

Симферополь – Екатеринбург. Другие новости 06.12.17

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