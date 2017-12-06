В честь дня святой Екатерины в Екатеринбурге пройдет крестный ход

Завтра, 7 декабря, в Екатеринбурге будут праздновать день покровительницы города святой Екатерины.

Утром в Свято-Троицком кафедральном соборе литургию проведет патриарх Иерусалима и Палестины Феофил III, затем пройдет общегородской крестный ход. Он начнется в 11:30. Колонна прошествует от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни святой Екатерины на площади Труда. Верующие пойдут по улицам Куйбышева, Гоголя и Пушкина.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, тотальных перекрытий дорог для транспорта не будет – их будут закрывать для движения машин локально, на время прохождения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.12.17

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