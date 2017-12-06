В Белоярской ЦРБ кончился бензин, жители трех поселков к вечеру останутся без скорой медпомощи

Жители Белоярского района, в том числе врачи, обратились в РИА «Новый День» с рассказом о печальном состоянии дел в главной больнице муниципалитета. «Бензин утром оставался только в баках, больница кругом должна, зато у новых замов главврача огромные контракты», – так описал ситуацию опытный сотрудник Белоярской ЦРБ. По его мнению, уже завтра выехать даже на срочный вызов будет не на чем. Напомним, эта больница обслуживает Белоярский ГО и несколько окрестных поселков с общим населением в 42 тысячи человек.

Проблемы учреждения собеседники РИА «Новый День» связывают с назначением нового главного врача и его реформаторской деятельностью за два месяца работы на новом посту. По мнению белоярцев, «варяг» из ХМАО Юрий Иушин реализовал новую кадровую политику: уволил всех замов, набрал новых, заключив с ними крупные контракты.

Всего с сентября было сокращено 30 специалистов. Причем некоторые увольнения сопровождаются скандалами.

«В Косулино у нас было три ОВП и сильнейшая амбулатория. Сократил врача Никонова, его жену, работавшую медсестрой, и старшую медсестру. Косулинцы ревут – у них сейас дети массово болеют, они больничные оформить не могут. Кого не уволил, срезал все допвыплаты до голого оклада. Люди 20 тысяч получали, теперь 11», – обрисовал ситуацию один из врачей. Он добавил, что особенно удивительны персоналу даже не увольнения, а кадровые перестановки в больнице. Так, ряд сотрудников были переведены на должности с меньшим окладом, а некоторые и вовсе в несуществующие подразделения: из отделения рентген-диагностики в клинико-диагностическое лабораторное отделение, которого в больнице нет.

«Мы не знаем, как главный врач выкрутится. Например, чтобы сердечника из Косулино в кардиологию Асбеста увезти, нужно 40 литров бензина. В долг нам уже никто не наливает. Больница кругом должна поставщикам», – поделился опасениями один из врачей.

О предстоящем ЧП уже знают в администрации Белоярского ГО. Чиновники отправили в региональный минздрав письмо с просьбой разобраться в ситуации. В пресс-службе ведомства «Новому Дню» сообщили, что проблему нехватки ГСМ перед министерством главврач Белоярской ЦРБЮ не актуализировал. Дозвониться до приемной главного врача Белоярской ЦРБ к моменту публикации агентству не удалось.

Белоярский, Антон Гуськов

Белоярский. Другие новости 06.12.17

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