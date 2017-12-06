Очередной лжеминер задержан в Екатеринбурге

Сотрудники оперативных служб полиции и ФСБ Екатеринбурга нашли злоумышленника, который на прошлой неделе «заминировал» два вокзала.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, это оказался 33-летний ранее судимый екатеринбуржец Юнусов. 29 ноября 2017 года в 22:30 он по телефону сообщил о готовящемся преступлении на территории Северного автовокзала и Железнодорожного вокзала Екатеринбурга.

Сотрудники и пассажиры были эвакуированы, служебные помещения вокзалов и прилегающая территория осмотрены. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Задержанный уже признал свою вину и раскаялся, пояснив, что был сильно пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело. «Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 3 лет лишения свободы. До судебного разбирательства в отношении «шутника» избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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