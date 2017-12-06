В Кировграде осужден братоубийца, забивший родственника бейсбольной битой и кувалдой

В Кировграде осужден мужчина, забивший брата бейсбольной битой и кувалдой.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, 7 апреля 2017 года пьяный местный житель, находился в квартире дома по улице Свердлова в Кировграде вместе с матерью и братом. Между братьями возникла ссора. Разрешилась она при помощи бейсбольной биты – ею было нанесено несколько ударов по рукам и ногам потерпевшего. Кроме того в качестве фаталити подсудимый нанес своему брату множественные удары кувалдой по голове. Тот скончался на месте.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Киров, служба информации РИА «Новый день»

Киров. Другие новости 06.12.17

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