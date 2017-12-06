«Титановая долина» заплатит полмиллиона за короткий ролик о своих «небывалых достижениях»

ОЭЗ «Титановая долина» нуждается в фильме о своих успехах. Сегодня на сайте госзакупок появился запрос предложений на создание «аудиовизуального произведения» стоимостью 508 тысяч рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен снять 5-6 минутный ролик об особой экономической зоне – как о первой, так и о второй очереди.

Ролик преследует несколько целей. Это, первым делом, «демонстрация высокого уровня подготовленности территории ОЭЗ ППТ, расположенной в г. Верхняя Салда Свердловской области (площадка «Салда»), к работе с резидентами и потенциальными резидентами, передача положительной обратной связи от резидентов ОЭЗ ППТ». Требуется также продемонстрировать «высокие компетенции сотрудников управляющей компании», анонсировать развитие второй очереди проекта в районе аэропорта Уктус, показать, сколь положительно особая экономическая зона влияет на экономику Уральского региона. И, конечно, сформировать положительный имидж проекта и повысить его привлекательность для инвесторов. Как указано в техзадании, «необходимо отразить – ОЭЗ ППТ является готовой к работе промышленной площадкой со всей необходимой инфраструктурой».

Заказчик для съемок предоставит исходные материалы – логотип, фото с официальных мероприятий, в том числе подписания соглашений с резидентами, в формате jpeg, и видеоматериалы. Съемки будут идти под Верхней Салдой, близ аэропорта Уктус и в БЦ «Высоцкий». В документации прописано, что должно попасть в кадр. Площадку «Салда» должны снять с высоты, показать инфопавильон, здание резидента АО «Урал Боинг Мануфэктуринг», подстанция «Титан», контрольно-пропускной пункт, здание таможни. На площадке «Уктус» пока снимать особо нечего, в ТЗ указано «подробная съемка площадки «Уктус», видимо, речь о видах самого участка. В интервью должны попасть представители АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» и ООО «Зибус», им дадут по 20-30 секунд. Столько же времени получит каждый из сотрудников управляющей компании – первый заместитель гендиректора, директор по строительству, главный инженер. Еще 20-30 секунд займет речь замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, который поведует о значении проекта ОЭЗ «Титановая долина» для Екатеринбурга, Верхней Салды и близлежащих городов.

Что касается непосредственно видеоматериала, то там должны быть кадры панорамной съемки, таймлапсы, ракурсы с верхних точек. Необходимо также показать виды Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Тагила и Верхней Салды, причем так, чтоб было понятно их расстояние до «Титановой долины».

Желающие получить полмиллиона за пятиминутный ролик могут подавать свои заявки до 18 декабря, 19 декабря будут подведены итоги. Рассчитаться «Титановая Долина» обещает в феврале.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.12.17

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