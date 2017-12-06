В Рунет вернулся портал с обширной адресной базой – ранее его банил Роскомнадзор

В Рунет вернулся портал жители.инфо, в котором собраны адресные базы более чем десяти российских мегаполисов.

Портал включает в себя доступную для пользователя Сети абсолютно бесплатно адресную базу таких городов, как Москва, Белгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Челябинск, Калининград, Казань и ряд других. Кроме того сервис позволяет получать данные о прописке даже в соседних государствах – например, доступна адресная база Донецка и всего Казахстана. Правда, стоит отметить, что базы сильно устаревшие и часто носят не совсем актуальный характер, но позволяют вычислить, например, родственников лиц, которые не хотели бы, чтобы эта информация распространялась.

Ранее сайт уже блокировали государственные органы, но, как выяснилось, достаточно было сменить площадку и они вновь стали доступны любому желающему.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 06.12.17

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