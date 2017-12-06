В Карпинске ушла из дома и не вернулась 15-летняя девушка (ФОТО)

Сотрудники полиции города Карпинска ищут Елену Афтахову 2002 года рождения, которая 3 декабря около 18:00 вышла из дома на прогулку и до настоящего времени не вернулась.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, рост девушки – около 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлые прямые длинные, глаза светлые, губы толстые.

Была одета: куртка черного цвета, джинсы черного цвета, сапоги черного цвета.

Всех, кто знает, где находится Елена, просят обращаться телефонам: +7(34383)3-34-33, 3-40-79 или по линии «02».

Карпинск, служба информации

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