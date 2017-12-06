«Ищу по цехам металлолом и ремонтирую технику». Новый скандал на тагильском заводе (ДОКУМЕНТ)

Механик одного из крупнейших химзаводов страны «Уралхимпласт» был отстранен от работы после докладов о неисправном оборудовании и попыток создать на предприятии ячейку независимого профсоюза. Рабочие надеются на реакцию австрийских собственников завода.

По мнению механика ПАО «Уралхимпласт» Вадима Салахова, он и его коллеги стали жертвой репрессий со стороны руководства за попытку улучшить условия труда. Конфликт начался с недавнего назначения нового главного инженера. По словам Салахова, руководитель не стал прислушиваться к сигналам простых рабочих.

«Я должен ходить по заводу, искать металлолом и им ремонтировать в цехе у себя. Инженер ничего не делает, два года это длится», – рассказал РИА «Новый День» рабочий. В середине ноября он и еще 23 человека вышли из официального профсоюза, вступили в независимую организацию – НПС «Солидарность» и сразу написали официальное обращение в свой новый профсоюз о вопиющих нарушениях техники безопасности на производстве.

Один из примеров – работа на погрузчиках со сломанными тормозами: «22.11.2017 … запретил работу дизельным погрузчиком в связи с неисправностью – не работали тормоза … 23.11.17 во время утреннего обхода вновь увидел работающий погрузчик … в связи с тем, что была уже производственная травма про погрузочно-разгрузочных работах … Я вновь сделал запись в журнале … После чего работодатель издал приказ об отстранении меня от самостоятельной работы». Указанные нарушения опасны для персонала, считает Салахов. Та же неисправность погрузчика, по словам механика, привела летом к аварии: погрузчик перевернулся, прижал водителя, тот получил открытый перелом ноги.

После первых же обращений независимого профсоюза руководство «Уралхимпласта» взялось вести разъяснительную работу в коллективе.

«Их то вместе соберут, то по одному, и всех обработали. Я один в профсоюзе остался. А меня отстранили по докладной о нарушениях техники безопасности», – рассказал агентству Салахов. По фактам нарушений на заводе он написал жалобу в областную прокуратуру и готовит иск в суд о признании его отстранения незаконным.

Кроме того руководство независимого профсоюза направило письмо к представителям австрийского собственника «Уралхимпласта», в корпорацию UCP Chemicals AG. Ответа на него пока нет.

Нижний Тагил, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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