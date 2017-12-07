Носов вновь заявил о бегстве молодёжи из Нижнего Тагила

Всё больше молодёжи Нижнего Тагила по окончании школы уезжают получать высшее образование в другие города.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании областного правительства глава города Сергей Носов. По мнению мэра, это связано с сокращением числа бюджетных мест в тагильских учебных заведениях, которые утратили самостоятельность и стали филиалами других вузов. «Для нашего моногорода это реальная проблема», – подчеркнул мэр.

Ранее на этом же заседании губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что многие молодые люди сейчас предпочитают делать карьеру в сфере услуг, считая ее более перспективной, хотя программа развития области основана прежде всего на ее промышленном потенциале.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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