В Асбесте сотрудница банка похитила 20 миллионов рублей под видом обмена ценных бумаг

Асбестовский городской суд вынес обвинительный приговор бывшей сотруднице банка, уличенной в мошенничестве с ценными бумагами. В результате махинаций 53-летней гражданки местное предприятие лишилось более 20 миллионов рублей.

Расследование преступления началось в 2016 году, после того как представители службы безопасности банка обратились в полицию. Сыщикам удалось установить, что начальница сектора по обслуживанию корпоративных клиентов похитила находящиеся на хранении в банке векселя, принадлежащие коммерческому предприятию.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в 2010 году работница банка предложила директору фирмы, владельцу ценных бумаг на общую сумму 27 миллионов, обменять простые векселя номиналом 3 миллиона рублей на процентные. Директору идея понравилась, состоялась сделка.

Однако, как выяснилось позже, банковская служащая эту операцию не зарегистрировала в специальной автоматизированной системе, принятые к обмену векселя не погасила, оставив их у себя. За три года женщина совершила несколько таких липовых обменов. Фирме из общего вклада вернули только 6,5 миллионов рублей.

В ноябре 2016 года директор предприятия обратился в банк с просьбой обналичить все находившиеся на хранении векселя. Выяснилось, что выполнить его просьбу не представляется возможным – ни денег, ни векселей к тому моменту уже не было.

«В ходе следственных действий подозреваемая созналась сыщикам в содеянном. Расследовала это резонансное уголовное дело старший следователь ОВД Асбеста майор юстиции Алла Трофимова. Суд признал подозреваемую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Бывшей чрезмерно предприимчивой работнице банка назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима», – отметил полковник Валерий Горелых.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

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