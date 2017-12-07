Арбитраж решает, законно ли включать криптовалюты в имущество должника

Арбитраж Москвы рассмотрит ходатайство о включении криптовалюты банкрота в конкурсную массу.

Об этом сообщил в среду арбитражный управляющий Алексей Леонов на конференции «Криптовалюта и другие продукты технологии блокчейн как объекты интеллектуальной собственности», сообщает РАПСИ. По его словам, это первая попытка ввести криптовалюту в конкурсную массу. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

Управляющий считает, что способ фиксации прав на имущество не является поводом для исключения криптовалюты из конкурсной массы. «Статус криптовалют пока не определён, это будет решать суд, как её рассматривать, но законодательно не существует никаких ограничений», – заявил Леонов.

По его мнению, только специальная процедура, которую должен разрешить суд, позволит реализовать имущество открытым способом. «Нужно будет договориться с криптовалютными биржами о реализации этого имущества. Суд должен понимать, как продажа биткоинов и эфира будет реализована, если, конечно, нам разрешат», – рассказал управляющий.

В октябре суд признал 35-летнего москвича Илью Царькова банкротом из-за задолженности перед банком. В соответствии с решением суда задолженность банкрота перед кредитной организацией составляет более 18 миллионов рублей. Заявление о признании своей несостоятельности подал сам Царьков.

Суд начал процедуру продажи имущества банкрота, назначив арбитражного управляющего. В ходе выявления имущества должника Царьков признался, что у него есть онлайн-кошельки с накоплениями в биткоинах и эфириуме. По мнению банкрота, это имущество не должно включаться в конкурсную массу и не может быть реализовано с торгов, арбитражный же управляющий встал на другую точку зрения.

Любопытно, что хотя в России действует континентальная система права, не основанная на прецедентах де-юре, де-факто суды часто формирует правоприменительную практику, основываясь на решениях своих коллег.

Москва, Максим Бородин

Москва. Другие новости 07.12.17

Куйвашев поручил найти Шарташскому лесопарку директора, не похожего на «некоторых других». / В Асбесте сотрудница банка похитила 20 миллионов рублей под видом обмена ценных бумаг. / Носов вновь заявил о бегстве молодёжи из Нижнего Тагила. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»