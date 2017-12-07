В Екатеринбурге началась эпидемия ОРВИ

В Екатеринбурге растет заболеваемость ОРВИ. За прошлую неделю в городе зарегистрировано 11 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций, что выше уровня эпидемического порога на 9%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Свердловской области эпидпорог не превышен, а общее количество заболевших составило чуть более 24 тысяч человек. Но жители пяти муниципалитетов болеют чаще. В Ирбите, Каменске-Уральском, Артях, Новой Ляле и Богдановиче среднеобластной показатель заболеваемости ОРЗ выше в полтора раза. На 4 декабря карантин был введен в 56 детских садиках и 3 школах в области. По результатам диагностического и дозорного лабораторного мониторинга вирусы гриппа не обнаружены.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.12.17

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