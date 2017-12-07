российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 декабря 2017, 09:52 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Житель Екатеринбурга пытался разрубить топором дверь, чтобы остановить пьянство жены

Житель Екатеринбурга пытался разрубить топором дверь, чтобы остановить пьянство жены

В Екатеринбурге накануне вечером в доме № 65 по улице 40 лет Октября мужчина попытался разрубить входную дверь в свою квартиру топором, чтобы попасть к супруге, устроившей застолье с друзьями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторые подробности этого инцидента рассказала соседка буйного мужчины Лариса Васькова в группе «Инцидент.Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, внутри квартиры в момент происшествия находилась его жена, которая употребляла спиртное с местными кутилами. Напуганным соседям ничего не оставалось, как позвонить в полицию. Очевидцы отмечают, что правоохранители ехали очень долго, поэтому дебошир успел скрыться. В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу готовят на этот счет в настоящее время комментарий.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.12.17

В Екатеринбурге началась эпидемия ОРВИ. / Арбитраж решает, законно ли включать криптовалюты в имущество должника. / Куйвашев поручил найти Шарташскому лесопарку директора, не похожего на «некоторых других». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров