Житель Екатеринбурга пытался разрубить топором дверь, чтобы остановить пьянство жены

В Екатеринбурге накануне вечером в доме № 65 по улице 40 лет Октября мужчина попытался разрубить входную дверь в свою квартиру топором, чтобы попасть к супруге, устроившей застолье с друзьями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторые подробности этого инцидента рассказала соседка буйного мужчины Лариса Васькова в группе «Инцидент.Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, внутри квартиры в момент происшествия находилась его жена, которая употребляла спиртное с местными кутилами. Напуганным соседям ничего не оставалось, как позвонить в полицию. Очевидцы отмечают, что правоохранители ехали очень долго, поэтому дебошир успел скрыться. В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу готовят на этот счет в настоящее время комментарий.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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