На Екатеринбург надвигается сильный снегопад

В Екатеринбурге в ближайшие выходные пройдет обильный снегопад. По данным метеорологов, умеренные осадки ожидаются сегодня вечером. 8 и 9 декабря снег усилится, максимальная скорость ветра составит 12-14 метров в секунду, возможны метели. Кроме того, с пятницы начнется похолодание. Дневная температура воздуха составит 4-6 градуса ниже нуля, ночью опустится до минус 7-9. В воскресенье, 10 декабря, ожидается мороз до -15 градусов ночью, днем до -10 градусов.

По наблюдениям свердловской метеослужбы, прошедший ноябрь стал одним из самых теплых и малоснежных в этом столетии. Температура воздуха в начале декабря также значительно превышает норму.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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